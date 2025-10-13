大阪・関西万博がきょう13日、閉幕を迎える。一般来場者の開門を前に、早朝からゲート前には大行列ができた。関係者もミャクミャク像の前で記念撮影を楽しむなど、あらゆるものがパビリオン化している。【写真多数】万博最終日の「阿部寛パビリオン」など大阪メトロ夢洲駅内でミャクミャクが登場するビジョンや、「阿部寛パビリオン」と話題になった象印マホービンの広告は、たくさんの人がカメラを向け、“別れ”を惜しんだ。