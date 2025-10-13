定年前は、「お金の終活」を始めるのにちょうどよいタイミングです（写真：78create／PIXTA）定年前の時期は、自分自身の財産を確認し、万一の時にどうするかを考えておくためのよいタイミングです。金融コンサルタントでマネー教育の専門家である川口幸子さんは、この時期に相続や贈与の基本を押さえ、家族で話し合っておくことを推奨しています（本記事は、川口幸子・著『定年5年前に読むお金の本［超入門］』より抜粋、一部加筆