元気の無駄遣いをしがちな週。仕事は余裕をモットーにこなすと○。ぶっつけ本番的なスタンスは失敗するだけ。また、新たなチャレンジもストイックに情報収拾に励見ましょう。金運は習い事やカルチャーなどへの投資にツキあり。恋愛は意外な人からアプローチされるかも。