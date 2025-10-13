引き続き安定週。問題や悩みを抱えていた人もスッキリ解決できそう。また、ダイエットの好機。特にファスティングがオススメ。金運は財運の御利益スポットに足を運ぶと○。恋愛は、優しげなオーラが漂い、モテる暗示。気になる人にも健康に気遣うなどのアピールが決め手に。