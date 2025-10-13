オンもオフもアピール力に優れ、好感度が高い週。趣味を通じて素敵な仲間ができる暗示も。仕事運も○。狙っていたポジションを獲得できそう。金運はストレスを感じながらの買い物は運を下げることに。楽しく使うと財運アップに。恋愛は爽やかな魅力で好きな人を虜にできます。