自分のマインドの発するまま素直に動くことが開運を招く週。仕事も下手に根回しせず誠実にこなすことが成功アクション。また、グローバルな分野にツキあり。特に美容やファションのトレンドを早めに取り入れると○。恋愛はミステリアスな魅力の持ち主と進展しそう。