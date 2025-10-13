何事も後回しにしていると運が煮詰まる週。仕事も、面倒な案件からどんどん片付けていきしょう。対人面は○。人脈の輪が広がります。また、共通の趣味の持ち主もラッキーパーソンに。金運は目利きに優れ、買い物を楽しめそう。恋愛はフレンドリーなタイプと進展する暗示。