周囲のトラブルに巻き込まれやすい週。時間にルーズな人とは距離を置きましょう。仕事は体力の過信に注意。重要な場面で100%の実力を発揮できなくなるかも。金運は健康や美容系の投資にツキあり。恋愛は友人の紹介が○。また、案外身近な場面に運命が潜んでいる暗示も。