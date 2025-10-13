目指したい方向に物事が進んでいく週。嬉しいニュースも舞い込んできそう。対人面は八方美人な振る舞いに注意。最初は好かれていた人に疎まれてしまうかも。金運は◎。7がラッキーナンバー。恋愛はマンネリ注意報。アウェイな場所ほど出会いのチャンスが溢れています。