週末から徐々に好転期間へ突入。仕事も今までの努力が実りそう。ただ、油断は禁物。最後まで気を抜かないこと。金運は一目惚れ的な買い物にツキあり。躊躇わずに手に入れて。恋愛は理想ばかり膨らみ行動が伴わない気配が。人のお誘いは億劫がらずにマメに乗りましょう。