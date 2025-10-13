予測不能なことに見舞われる週。仕事はライバルと手を組むなどの状況が起こりそう。柔軟なマインドで過ごすことが回避策。また、美容は太りやすい恐れが。下半身のエクササイズに集中すると吉。恋愛は新たな出会いがは低め。気軽な飲み会に参加し、タイミングを待ちましょう。