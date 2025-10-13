不安定な波はまだ継続中。仕事運は集中力に欠け思うように成果を出せなそう。リンパを促すデトックスに励みながらクリアな波動を導きましょう。ヨガなど運動系も○。金運は安物買いの銭失いに気をつけて。恋愛は会社絡みや友人との集まりに楽しい出会いが期待できます。