好奇心に溢れ、好きなことを楽しめる週。その反面、散財しがち。趣味への投資は程々に。対人面は◎。懐かしい人との交流も復活します。自分から積極的に動くほど有益な人脈を手にする暗示も。恋愛は最初が肝心。また、背伸びして付き合わなくてはいけない人は縁がなさそう。