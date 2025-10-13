無防備な発言がトラブルを招く週。日頃仲のいい人ほど慎重な会話を心がけて。仕事は目上や有力者的な人に才能を買われる予感が。また、得意なことのブラッシュアップも成功キーに。金運はマニアックな貯蓄法でお金が貯まりそう。恋愛は一見とっつきにくいタイプと縁あり。