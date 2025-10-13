坂本勇人は、今や球史に名を残すショートとして知られるが、その裏には敵チームの名ショート・宮本慎也の存在があった。スローイングに苦しむ坂本に、宮本が教えたこととは何か。宮本本人がそのときの秘話を明かす。※本稿は、宮本慎也『プロ視点の野球観戦術 戦略、攻撃、守備の新常識』（PHP研究所）の一部を抜粋・編集したものです。守備のうまさはどこを見ればわかる？昔は守備のうまいショートが多数いました。今ほどグラウ