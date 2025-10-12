寒い季節になると、気になるのが肌の乾燥。特に冬場は、保湿クリームが必須アイテムですが、正しい使い方を知っていますか？ 保湿クリームは乾燥を防ぐだけでなく、肌に潤いを閉じ込める効果があります。しかし、適切な順番や使用方法を間違えると、その効果を十分に得られないことも。今回は、冬の肌を守る正しい保湿ケアについて、「薬剤師」の山口さんに解説していただきました。 監修薬剤師：山口 佳蓉（薬剤