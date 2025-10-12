中高年を中心に、白内障の手術を経験していたり、これから白内障の手術を受ける予定であったりする方がいるのではないでしょうか。 白内障は加齢とともに進行する病気です。 本記事は、白内障手術後の見え方を解説していきます。 これから手術を受ける予定の方やそのご家族は、ぜひ参考にしていただけると幸いです。 ※この記事はメディカルドックにて『「白内障の手術後」に気を付けることはご存知ですか？術後の見え方も解説