先ごろ、2025年の生理学・医学賞を坂口志文氏が、同化学賞を北川進氏が受賞した。米国に拠点を置く華字メディアのチャイナ・デジタル・タイムズは今年の日本人2人のノーベル賞受賞を受け、「21世紀に入ってからわずか25年で、日本はノーベル米国籍になった3人を含めてノーベル自然科学賞の受賞者を22人輩出している。平均すれば毎年1人が誕生している」として、その理由には4点があると主張する記事を発表した。以下は、同記事を再