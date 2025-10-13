【その他の画像・動画等を元記事で観る】 10月13日22時より、草なぎ剛（「なぎ」は、弓へんに前＋刀が正式表記）が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系新ドラマ『終幕のロンド －もう二度と、会えないあなたに－』の放送がスタート。その第1話放送を前に、主人公・鳥飼樹を演じる草なぎ剛からコメントが到着した。 ■「いわゆる“特別な人”が登場するようなドラマではないですが、身近で自分事であるがゆえに