福岡県須恵町立中学校の補助教員採用試験で、偽造した教員免許状の写しを提出したとして、県警が有印公文書偽造・同行使の疑いで、補助教員の60代の男を13日に逮捕する方針を固めたことが、捜査関係者への取材で分かった。