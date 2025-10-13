12日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、ロングリリーフとして起用された石田裕太郎について解説を務めた片岡篤史氏が言及した。初回から両チームが5点を取り合うという荒れた展開になった横浜スタジアム。2回から緊急登板した石田は、5回までの4イニングを無失点に抑える好投で相手に流れを渡さなかった。片岡氏は「押せ押せの場面で、流れからすると1点2点取られてもおかしくないところだったんですがよく抑え