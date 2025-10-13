「楽しむ余裕なんてまったくない」「“志”という字が好きなんです」好きな言葉を問うと、市原隼人（38）はそう言って色紙にペンを走らせた。彼が書いた「志高く」という三文字には、真摯に芝居と向き合う人柄が表れていた。’01年、映画『リリイ・シュシュのすべて』で俳優としてデビューした市原は、その後もドラマ『WATER BOYS ２』（フジテレビ系）や『ROOKIES』（TBS系）など、数多くのヒット作、話題作に出演してきた。激ア