日本維新の会の藤田文武共同代表（44）が、12日までにX（旧ツイッター）を更新。11日にプライベートで大阪・関西万博を訪れた際、国民民主党の玉木雄一郎代表（56）とバッタリ会ったことを明かした。 【写真】万博閉幕直前…まさかの2ショ実現！息子君たちと訪れ、パパの顔 男児2人と万博会場に来た藤田氏は「プライベートでのラスト万博。パビリオン並んでたら、まさかイベントに国民民主玉木代表が！ご