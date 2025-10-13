新日本プロレスは１２日、東京・ユナイテッド・シネマ豊洲スクリーン１で「ＫＩＮＧＯＦＰＲＯ―ＷＲＥＳＴＬＩＮＧ２０２５」（１３日、両国国技館）の前日イベントを開催した。イベントでは、メインイベント「ＩＷＧＰ世界ヘビー級選手権」王者ザック・セイバーＪｒ．と挑戦者・ＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡが登壇し調印式を行った。真夏の最強決定戦「Ｇ１クライマックス」を初制覇し最高峰へ初挑戦するＴ