2026ワールドカップ・アジア最終予選ではバーレーン（0-1）、インドネシア（0-0）と1分1敗のスタートを切ってしまい、これを受けて指揮官グラハム・アーノルドを解任したオーストラリア代表。難しい状況でバトンを受けたのはトニー・ポポヴィッチだったが、その後の立て直しは見事と言うしかない。オーストラリアは今月11日にカナダ代表と敵地で親善試合を戦い、1-0で勝利。ポポヴィッチ体制では11試合を戦い、8勝3分と未だ負けが