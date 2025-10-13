2026ワールドカップまで1年を切っているが、現時点で優勝候補と呼べるのはどこだろうか。前回のカタール大会を制したリヴァプール所属のアルゼンチン代表MFアレクシス・マクアリスターは、まず3つのチームを挙げた。『TyCSport』によると、マクアリスターは「スペイン、フランス、そしてアルゼンチンが優勝候補だ」とコメント。昨夏のEURO2024を制しているスペイン、2022W杯ファイナリストのフランスはタレントも超豪華で、2026年