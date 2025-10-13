ローマの王子様として観客を魅了するプレイを連発してきた元イタリア代表FWフランチェスコ・トッティ。現役時代はトップ下やセンターフォワードをこなしてきたが、現在のセリエAでトッティ風な選手は少なくなっている。そんな中、トッティ氏が現在のセリエAで唯一ワクワクする選手がいるという。それがFCコモでプレイするアルゼンチン代表MFニコ・パスだ。21歳のニコ・パスはFCコモで順調に成長していて、今季は開幕からリーグ戦で