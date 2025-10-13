旅行先として短期滞在するのと生活するのは全く別物である（写真：マレーシアの玄関口、クアラルンプール国際空港。筆者撮影）【写真で見る】タレントの優木まおみさんも教育移住を決めた「マレーシアの暮らし」の超リアルな様子みずもと氏は2022年に家族でマレーシアに移住。2人の子どもはインターナショナルスクール（インター校）に通い始めて3年目を迎える。世界のインター校市場の調査機関ISC Researchの調査によると、マレー