トランプ大統領は「11月から中国製品に100％の追加関税をかける」と表明。日本国内では公明党が連立政権を離脱。このままだと14日の日本株は大荒れとなりそうだ（写真：ブルームバーグ）直近の相場を振り返ろう。先週末（10日）のNYダウ工業株30種平均の下げ幅878ドル（下落率1.90％）は、4月下旬以来約半年ぶりの大きさだった。またS&P500種指数も前日比2.71%安、ナスダックの下落率に至っては同3.56％安と、まさに尋常でない