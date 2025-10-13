１２日の東京５Ｒ・２歳新馬（芝２０００メートル）は、超良血のキタサンブラック産駒イクシード（牝、美浦・木村厩舎）が、偉大な兄をほうふつとさせる勝ちっぷりでデビュー戦を飾った。国内外でＧ１・６勝を挙げ、２２、２３年のＪＲＡ年度代表馬に輝いたイクイノックスの全妹はゴールの瞬間、スタンドから大歓声を浴びた。牡馬相手に堂々のパフォーマンスだった。スタートはひと息だったが、すぐに行き脚がついて７番手に取