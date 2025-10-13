今回、Ray WEB編集部は彼女持ちの男子ばかり狙う横取り女子について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は、同じサークルの彼氏であるケントと同棲をしています。ある日ケントが帰ってきてもそっけない態度をするため、主人公は不信感を抱きました。そんなとき、同じサークルのフミから「ケントと別れたの？」と聞かれます。どうやらケントは同じサークルのアサミと手を繋いでい