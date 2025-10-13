メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市の山林で12日、70代の男性がクマに襲われ重傷です。 12日午後4時半ごろ、高山市上宝町で近くに住む76歳の男性が1人で栗拾いをしていたところ、突然クマに襲われました。 男性は頭を引っかかれたほか左腕をかまれて骨折し重傷です。 高山市によりますと、現場は公民館がある集落から500ｍほど北東の山林です。 現場にいたクマは2頭でツキノワグマの親子とみられていますが、