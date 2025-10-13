台風情報です。強い台風23号が伊豆諸島南部を直撃、八丈島や青ケ島が暴風域に入っています。【映像】暴風域の様子台風が接近している各地の様子をみていきます。暴風域に入っている八丈島の神湊港の現在の様子です。そして三宅島です。三宅島は強風域に入っています。続いて、同じ三宅島の阿古漁港の様子です。千葉県南房総市です。強い台風23号の中心気圧は970hPa、中心付近の最大風速は35mです。この時間、青ケ島や八丈島