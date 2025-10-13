シカゴ・マラソンを制したジェーコブ・キプリモ＝12日、シカゴ（イマジンイメージズ・ロイター＝共同）シカゴ・マラソンは12日、シカゴで行われ、男子は今年2月にハーフマラソンで世界新記録を樹立した24歳のジェーコブ・キプリモ（ウガンダ）が2時間2分23秒で優勝した。女子は26歳のハウィ・フェイサ（エチオピア）が2時間14分57秒で制した。男子の井上大仁（三菱重工）は2時間12分26秒で22位だった。（共同）