4月13日から184日間開催の大阪・関西万博が、10月13日（月・祝）についに閉幕を迎える。開幕したては10万人前後だった来場者数も、9月下旬には24万人前後が当たり前になるほど大盛況。期間中は芸能人も数多く来場し、さまざまなパビリオンを楽しんだ。今回はそんな芸能人たちが訪れたパビリオンを一挙紹介！中には、万博ガチ勢でも予約困難なパビリオンを楽しんだラッキーな人たちもいた。【写真】予約困難パビリオンもあって