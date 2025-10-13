J1アビスパ福岡のDF橋本悠（23）、MF名古新太郎（29）、岩崎悠人（27）の3選手が12日、福岡市の「ソニーストア福岡天神店」で1日店長を務めた。約100人のファン・サポーターを相手に、ヘッドホンの視聴を勧めたり、カメラで一緒に自撮りを行ったりする接客や、トークセッションを行った。3人は普段からソニー製品を愛用しているといい、ヘッドホンについて岩崎は「音楽に集中できる」とPR。名古は「移動中のバスとか、静かにし