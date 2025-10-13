ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一（49）が13日までに自身のXを更新。電気工具を捨てる際の注意点を指摘した。滝沢は「【今日のごみトリビア】」とし「電動工具もリチウムイオン電池が使われているものがあります」と投稿。電動ドライバーの写真を添えた。「コードのものは不燃ごみで大丈夫ですが、充電式のものはリチウムイオン電池が使われているので、地域によっては拠点回収になります」と