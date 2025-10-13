■13日（月）の天気台風が通過中の八丈島は、お昼ごろまで猛烈な風や非常に激しい雨による災害に警戒してください。関東は午前中は海沿いで雨が降りますが、午後は日が差すところもありそうです。夕方〜夜は山沿いを中心に一部でにわか雨があるでしょう。急な雨にご注意ください。東海〜九州は晴れて暑くなりそうです。東北や北陸は午前中は雨になりますが、午後になると雨はやむでしょう。■日中の気温晴れる東海〜九州で暑くなり