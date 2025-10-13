気象庁＝東京都港区強い台風23号は13日、日本の南を東寄りに進んだ。昼前には勢力を維持したまま伊豆諸島に最接近する見込み。気象庁は電柱が倒壊したり、建物の一部が飛散したりする恐れもある猛烈な風が吹く所があるとして、不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなどの注意を呼びかけた。高波や土砂災害、河川の増水や氾濫にも厳重な警戒が必要だ。9日に接近した台風22号による建物損傷や土砂崩れがあったばかりの八