イスラム組織「ハマス」がパレスチナ自治区ガザで拘束している人質を解放する見通しとなるなか、アメリカのトランプ大統領は「戦争は終わった」という認識を示しました。アメリカトランプ大統領「とても特別な時間になるだろう。誰もが同時に歓声を上げている。今までになかったことだ。普通は片方だけが歓声を上げる」トランプ大統領は12日、ハマスに拘束されている人質の家族との面会などのため、イスラエルへと向かいました。