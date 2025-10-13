ナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）第１戦の前日１２日（日本時間１３日）は練習日で、両軍監督・選手が記者会見に出席した。ＮＬＣＳはナ・リーグ勝率１位のブルワーズの本拠アメリカンファミリーフィールドで１３日（同１４日）に開幕する。「低年俸対高年俸、普通の男たち対ハリウッド、という見方があるが」と、勝率３位ドジャースのほうが格上とする質問を受けたＢ・チュラング内野手は「うちはいいチームだし、選手