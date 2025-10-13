新日本プロレスは１２日、東京・ユナイテッド・シネマ豊洲スクリーン１で「ＫＩＮＧＯＦＰＲＯ―ＷＲＥＳＴＬＩＮＧ２０２５」（１３日、両国国技館）の前日イベントを開催した。イベントでは同大会で復帰する前ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・後藤洋央紀がトークショーを行った。後藤は、６・２９名古屋大会でザック・セイバーＪｒに敗れＩＷＧＰ世界ヘビー級王座から陥落。この試合で右ヒジを負傷し「Ｇ１ＣＬＩＭＡＸ