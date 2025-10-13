攻め込むオランダの選手（右）＝12日、アムステルダム（AP＝共同）【ベルリン共同】サッカーの2026年ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会欧州予選は12日、各地で行われ、G組は首位オランダがフィンランドに4―0で快勝し、5勝1分けの勝ち点16とした。ポーランドはリトアニアを2―0で下し、同13で追う。L組はクロアチアがジブラルタルに3―0で快勝し、5勝1分けの勝ち点16でトップ。チェコはフェロー諸島に1―2で屈し、勝ち点13