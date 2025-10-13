10月10日の国際親善試合で、ブラジルが韓国に５−０と大勝した。韓国はこの試合をお祭りにするつもりだった。相手は世界のブラジル、その試合でソン・フンミンが国際Ａマッチ出場137試合となり、韓国歴代最多出場記録を打ち立てる。韓国サッカー協会はFIFAに手紙を書き、韓国選手の背中のネームをハングル表記にしてもらった（そのためブラジルの実況中継は韓国選手の名前がわからず、仕方なく背番号で呼んだりしていた。ちな