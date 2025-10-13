映画『見はらし世代』で初の映画単独主演を務め、カンヌ国際映画祭の地を踏んだ俳優・黒崎煌代。デビューから着実にキャリアを重ねる彼が、同世代の団塚唯我監督と共に挑んだのは、自らのアプローチを封印する「何もしない」という新たな芝居だった。変わりゆく渋谷の街を背景に、普遍的な家族の物語を演じた彼の今、そして未来への展望を聞いた。 参考：黒崎煌代が遠藤憲一と思いもよらぬ“再会”を果たす『見は