頭痛と倦怠感が続く中、運転中に突然の吐き気と大量の汗に襲われたいとしんさん（仮称）。コンビニで車を降りようとした瞬間、左足に力が入らず倒れ込み、救急搬送されました。診断は脳出血。左半身に麻痺が残るものの、懸命なリハビリで「身体が治っていく実感」を支えに前向きに回復へ。後遺症と向き合いながら、「人生に後悔がないように」と生きる姿勢を見つめ直したいとしんさんの、脳出血からの再生の記録をご紹介します。