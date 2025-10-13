イギリスで大相撲ロンドン公演が始まるのを前に、会場となる劇場では公演の準備が始まっています。記者「こちらのロイヤル・アルバート・ホールでは、大相撲ロンドン公演に向けて屋形や土俵作りの準備が進められています」大相撲ロンドン公演の会場となるのは「ロイヤル・アルバート・ホール」です。1871年に開館した歴史的な建造物で、普段はオペラやコンサートなど様々なイベントが行われています。15日から5日間行われるロンド