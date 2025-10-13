ドジャースは１２日（日本時間１３日）、１３日（同１４日）に第１戦を迎えるナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦の敵地・ブルワーズ戦の先発を、ブレーク・スネル投手（３２）と発表した。６日（同７日）の地区シリーズ第２戦の敵地・フィリーズ戦から中５日でのマウンドとなる。今季ドジャースに加入したサイ・ヤング賞２度の実績を持つスネルは、開幕直後に左肩を痛めて離脱。８月に復帰したが、レギュラーシーズンでは１１登