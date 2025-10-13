藤枝東のボランチ原田音生に注目プリンスリーグ東海第13節・藤枝東vs東海大翔洋の一戦で、ピッチの中央に君臨する藤色の背番号20に目を奪われた。原田音生はスッと背筋が伸びた姿勢で、両足を駆使した正確なトラップから、左足でショート、ミドル、ロングのパスを面白いように通していく。ポゼッションの際には横のスライドで顔を出してボールを受けては周りにテンポ良く散らし、前線へのシンプルな縦パスで攻撃のスイッチが入