他人の暮らしに余計な口を挟んでくる人って、ついイライラしてしまいますよね。今回は、中古住宅に住む友人から聞いた体験談です。新築を建てたママ友に見下されてしまったのですが……？ 見下してくるママ友 住まいは場所や見た目よりも、そこでどんな暮らしを送るかの方が大切です。立派な家でも、中があまりにも散らかっていたら住みたいとは思えませんよね。Aさんも自分の家を自慢したい気持ちはあったのかもしれま